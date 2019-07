Literatur für Kinder : Trommelnde Ratte bannt junge Issumer

Issum Autorin Gerlis Zillgens war für eine Lesung an der St.-Nikolaus-Grundschule.

38 Kinder der vierten Klasse sitzen gespannt auf ihren Stühlen und lauschen aufmerksam nur einer Stimme. Diese Stimme gehört Gerlis Zillgens, einer Kinder- und Jugendbuchautorin aus Köln. Sie stellt ihr Buch „Romeo, der Zaubertrommler“ in der St.-Nikolaus-Schule in Issum vor. Die Geschichte handelt von einer Ratte namens Romeo, die eine Leidenschaft fürs Trommeln hat. Gegen den Willen seiner Eltern schwänzt er die Schule, um trommeln zu können. Dabei gerät Romeo in eine Rattenfalle. Er erlebt ein Abenteuer mit viel Spannung und Witz. Angelehnt ist die Geschichte an das berühmte Märchen „Der Rattenfänger von Hameln”. Gerlis Zillgens schreibt mit viel Kreativität die Geschichte um und wirft einen anderen Blick auf das Märchen, indem sie aus der Perspektive einer anderen Figur schreibt.