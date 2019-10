An der B 58 : Wolf in Issum gesichtet ?

ISSUM Nachdem es zuletzt vor allem Meldungen von der rechten Rheinseite gab, gibt es jetzt einen Hinweis auf den Wolf bei Issum.

Das Thema „Wolf“ ist in der Region ein Dauerbrenner. Schließlich liegt auch der Kreis Kleve im ausgewiesenen Wolfsgebiet, das um die Wölfin „Gloria“ aus Hünxe/Schermbeck gezogen wurde. Immer wieder heißt es von Experten, dass die Tiere auch den Rhein überqueren. In Kerken etwa ist der Riss eines Schafes durch einen Wolf bereits bestätigt. Jetzt gibt es bei Facebook die Meldung, dass jemand einen Wolf in Issum an der B58 gesehen hat. Vielleicht könne es auch ein wolfsähnlicher freilaufender Hund sein.

Beim Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (Lanuv) werden Hinweise gesammelt und veröffentlicht, wenn aus dem Hinweis ein Nachweis geworden ist. Hinweise würden ständig beim Lanuv eingehen, so Wilhelm Deitermann, Sprecher der Behörde. Allein am Freitag habe es drei Meldungen über Sichtungen in Nordrhein Westfalen gegeben. „Es ist wichtig, dass die Bürger solche Hinweise an uns weitergeben, selbst wenn sie nicht sicher sind, ob es sich um einen Wolf handelt“, sagt Deitermann. Denn diese Hinweise könnten später wertvoll sein, wenn beispielsweise DNA-Material von einem Wolf in der Umgebung gefunden wird. Hinweise am besten an poststelle@lanuv.nrw.de.