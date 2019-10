Aus den Vereinen : Am Bergsteg herrscht große Kunstrasen-Vorfreude

Walbeck (ksch) Die Vorfreude am Bergsteg ist groß. Als Wolfgang Holla, Vorsitzender des SV Walbeck, jetzt bei der Jahreshauptversammlung noch einmal die gute Nachricht verkündete, dass in Sachen Kunstrasenplatz bald der Startschuss fällt, gab’s viel Applaus von den Mitgliedern.

Wie berichtet hatten die Grün-Weißen zwar schon im Frühjahr mit den Arbeiten begonnen. Zwischenzeitlich war allerdings ein Baustopp verhängt worden, um Zuschüsse nicht aufs Spiel zu setzen. Jetzt ist das Projekt in trockenen Tüchern. Und so rief der Vorsitzende alle Mitglieder auf, in Sachen Eigenleistung tatkräftig in die Hände zu spucken.