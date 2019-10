Tischtennis : Annika und Sina sorgen weiterhin für Aufsehen

Straelen (RP) Die Schwestern Annika und Sina Meens, die aus den Reihen des TTC Straelen/Wachtendonk stammen, zählen zu den herausragenden Tischtennis-Talenten im Gelderland. Auch in ihren neuen Altersklassen haben sich die Mädchen auf Anhieb bei den Ranglistenspielen bis in die Spitze des Westdeutschen Tischtennis-Verbandes vorgearbeitet.

Die weite Fahrt zur Westdeutschen Endrunde nach Rödinghausen im ostwestfälischen Kreis Herford hat sich für die Geschwister gelohnt. Mit ihren 14 Jahren darf Annika noch drei Jahre in der Altersklasse U 18 antreten und lieferte eine kaum erwartete Leistung ab: Schon bei ihrem Einstand in dieser Klasse erreichte sie das Turnier der zehn besten Spielerinnen in Westdeutschland im Alter von unter 18 Jahren. In der Finalrunde versteckte sie sich keineswegs. Sechs ihrer Konkurrentinnen konnte sie besiegen, darunter erstmals auch Spielerinnen aus Regional- und Oberliga der Damen. Über Platz fünf in der Endabrechnung zeigte sich Annika überglücklich.