Kinder lernen in Issum viel über die Natur : Schöner Wohnen für Insekten an der Kirche

Issum Hinter dem evangelischen Gemeindehaus in Issum summt und brummt es seit neuestem. Gemeinsam mit Experten haben Kinder große Holzwaben zusammengezimmert. Daraus ist ein Insektenhotel geworden.

Die Baumeister waren zwölf Kinder, angeleitet von Experten, Schreiner Stefan Lambrecht, Messebauer Michael Rott und „die gute Seele für alles“: Willi Mons, zählt die Pfarrerin auf. Die Männer haben die Kinder fachmännisch angeleitet und ihnen vor allem viel zugetraut, sagt Yvonne Brück. Es wurde gemeinsam gesägt, geschleift, gebohrt, alles was nötig war, um aus dem Baumaterial ein Zuhause für Insekten zu schaffen. So sind innerhalb einer Woche 24 große Holzwaben entstanden, jedes Kind durfte eine eigene zur Erinnerung mit nach Hause nehmen. Die Kinder gehen alle in die dritte oder vierte Klasse, Jungen und Mädchen, bunt gemischt, nahmen an der Aktion teil, die meisten waren Teil der Kinderdetektive, einer Vorgruppe der Konfirmanden, und ein Mädchen aus der Ukraine war mit dabei.

Die Idee dazu: ein Gemeinschaftsprojekt. Lisa Schönrock, die ihr Vikariat, also ihre Ausbildung zur Pfarrerin, in Issum absolvierte, konnte von ihrer Wohnung aus auf den Flecken Erde hinter dem Gemeindehaus schauen. „Ein blinder Fleck“, sagt Pfarrerin Yvonne Brück heute. Lisa Schönrock hatte die Idee, dort einen Treffpunkt für die Jugendlichen zu installieren. Weil die Ferienfreizeit in der Vergangenheit wegen Corona ausfiel, wurde ein Ferienprogramm gestartet mit dem Ziel, Lounge-Möbel zu bauen. Gesagt, getan. Als nächstes war da die Ecke mit Unkraut, die entfernt und einer schönen Blumenwiese Platz machte, die Idee von Catarina Marpmann. Und es ging noch weiter. Die Insekten, die von der Blühwiese profitieren, müssen auch irgendwo wohnen, so die Überlegung von Lisa Schönrock. So entstand das Insektenhotel. Herausgekommen ist „ein Kleinod“. So beschreibt die Pfarrerin das Ensemble. Hinter dem Gemeindehaus, im Schatten der Kirche, ist jetzt ein schöner Platz für Mensch und Tier entstanden. Stück für Stück sei das zusammengepuzzelt worden, erklärt Yvonne Brück. Und das Tolle: Viele haben mitgeholfen. Denn nur so funktioniert Gemeinde. Ach ja, einen kreativen Namen hat das Hotel auch noch: Hotel ISsummt.