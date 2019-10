Frauenfußball : Der frühe Vogel feiert den Heimsieg

Gelderland Frauenfußball: Vielleicht sollte der SV Walbeck seine Spiele öfter einmal bereits um 10 Uhr austragen. Jedenfalls zurrte die Mannschaft zu dieser ungewöhnlichen Anstoßzeit gegen den SV Heißen aus Mülheim den ersten Dreier fest.

Frauenfußball-Niederrheinliga: SV Walbeck – SV Heißen Mülheim 6:1 (3:1). Ganz anders als noch zuletzt bei TuSA Düsseldorf präsentierten sich die Walbecker Spielerinnen am heimischen Bergsteg. Es sollte endlich einmal der Schalter umgelegt werden, was dann auch eindrucksvoll gelang. Auf einigen Positionen hatte Trainer Dieter Blomm sein Team umgestellt. Mit dem frühen Rückstand aus der elften Minute hielten sich die Walbeckerinnen nicht lange auf, Lena Jansen glich zwei Minuten später aus, nach 18 Zeigerumdrehungen hatte Louisa Pastoors mit ihrem Treffer das Spiel gedreht. Die Heimelf musste schon einiges investieren, Marie Aengenvoort erhöhte kurz vor dem Wechsel auf 3:1. Nach der Pause baute der SV Walbeck weiter Druck auf, Pech hatte Anja Juntermanns mit einem Pfostenschuss. In der 67. Minute war Lena Jansen alleine durch, wurde festgehalten, was die Rote Karte für Gästespielerin Sarah Kirchner bedeutete. Trotz Unterzahl spiele Heißen zunächst noch gut mit, ehe Lena Jansen (77.) mit dem 4:1 die Vorentscheidung herbeiführte. Lisanne Grusa in der 84. Minute und die kurz zuvor eingewechselte Marie Wellmans in der Nachspielzeit machten dann das halbe Dutzend noch voll. „Die Mannschaft hat eine gute Reaktion auf die schwache Vorstellung in Düsseldorf gezeigt und eine tolle Leistung abgeliefert“, freute sich Walbecks Trainer Dieter Blomm.