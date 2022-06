Wildschwein, Zecke und Co. : Die gefährlichsten Tiere in Deutschland

Die gefährlichsten Tiere in Deutschland

Wildschwein, Zecke und Co.

Düsseldorf Die Sommersaison in Deutschland hat begonnen und einmal mehr zieht es tausende Menschen in die Natur zum Camping oder Grillen. Dabei kann es zu einer unliebsamen Begegnung mit einem der Waldbewohner kommen. Bei diesen Tieren sollte man achtsam sein.

Man kennt sie, die Horrorgeschichten aus Australien , Südamerika und Südostasien: Hai-Attacke auf einen Tauchlehrer oder die kürzlich entdeckte Riesen-Python, die in Florida gefangen wurde . Es scheint, als passierten solche Vorfälle nur weit weg von Deutschland, doch auch hierzulande gibt es einige Tiere, die Menschen gefährlich werden können.

Eines davon ist die Zecke , das wohl gefährlichste Tier Deutschlands. Nur ein Biss kann im schlimmsten Fall den Tod bedeuten, denn der kleine Achtbeiner kann Frühsommer-Meningoenzephalitis-(FSME-)Viren sowie Borreliose-Bakterien übertragen. Die Tigermücke , die aus Südost-Asien eingeschleppt wurde und sich aufgrund des Klimas auch in Deutschland heimisch führt, kann ebenfalls zur großen Gefahr für den Menschen werden. So kann die Stechmücke etwa das Zika-Virus , das Chikungunya-Virus und das Dengue-Virus übertragen. Aus diesem Grund wird sie auch weltweit als das tödlichste Tier überhaupt betrachtet.

Wer dachte gefährliche Spinnen gäbe es nur in tropischen Breitengraden, der irrt, denn der Ammen-Dornfinger ist in Deutschland beheimatet und kann mit seinen Kieferklauen sogar die menschliche Haut durchdringen. Diese Spinnenart misst etwa 1,5 Zentimeter Körperlänge und gehört damit zu den größten Spinnenarten Deutschlands.

Ebenso wie Insekten und Spinnentiere, können auch Säugetiere zur Gefahr für den Menschen werden. Ganz vorne dabei ist das Wildschwein . Ausgewachsene Exemplare können bis zu 250 Kilogramm wiegen und gerade die „Bache“, die weiblichen Wildschweine können sehr aggressiv werden, wenn die Frischlinge dabei sind. Auch Wölfe sind in Deutschland wieder heimisch. Sie sind zwar naturgemäß vorsichtige Tiere und halten sich gewöhnlich vom Menschen fern, dennoch sind sie nicht ungefährlich. Was Sie bei einer Begegnung mit einem Wolf tun sollten, lesen sie hier.

Ebenso gehören auch zwei Schlangenarten zu den gefährlichen Tieren in Deutschland: Die Kreuzotter und die Aspisviper. Mit ihrem Gift können sie einen Menschen zwar nicht töten, aber dennoch schmerzhafte Wunden verursachen, die sich entzünden können. Doch auch im Wasser lauern Gefahren. So ist die Feuerqualle in der Nord- und Ostsee beheimatet und kann mit ihren feinen Tentakeln schmerzhafte Wunden verursachen.