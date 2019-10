Serviceangebote vorgestellt : Sparkasse verteidigt Filialschließungen

Geldern Regionalmarktleiter Patrick Tekock verwies im Seniorenbeirat Geldern auf die Marktlage und zeigte Serviceangebote.

Angebot Für Fragen stehen die Mitglieder des Seniorenbeirates gern zur Verfügung. Zum Beispiel in ihren Sprechstunden immer mittwochs von 10 bis 12 Uhr im Raum 129 der Gelderner Stadtverwaltung oder in dieser Zeit auch unter Telefon 02831 398129.

Auf die für Banken schwierige Zeit niedriger Zinsen wies hingegen Tekock hin. „Hier müssen wir rechtzeitig reagieren und ein Geschäftsmodell aufstellen, das in der Zukunft funktioniert“, erklärte Tekock. Dabei informierte er über den Service der Sparkasse, den Kunden Bargeld direkt nach Hause zu bringen. Ebenso über die Möglichkeit, sich bei örtlichen Händlern Geld auszahlen zu lassen. Kern seines Vortrags war die Präsentation eines Bank-Busses, der nach der Schließung der Filialen als mit Fachpersonal besetzter „mobiler Schalter“ in den Ortschaften zum Einsatz kommen soll. Das Fahrzeug sei zudem mit einem außen angebrachten Geldautomaten ausgestattet und werde an bestimmten Tagen auf zentralen Plätzen jeweils etwa für zwei Stunden zur Verfügung stehen.

Die stellvertretende Vorsitzende des Seniorenbeirates, Marlies van Treeck, mahnte an, dabei nicht nur an die von Filialschließungen betroffenen Ortschaften zu denken. „Bewohner in Hartefeld, Vernum oder Lüllingen haben nach dem Abzug von Automaten auch Probleme in der Bargeldversorgung“, stellte sie fest.