Schließung der Geschäftsstsellen in den Ortschaften Kapellen, Veert und Walbeck : CDU kritisiert Pläne der Sparkasse

Geldern Die geplante Schließung der Geschäftsstellen in Kapellen, Veert und Walbeck steht in der Kritik. Fraktionsvorsitzender Michael Cools zeigt sich besorgt. Bürgermeister Sven Kaiser sieht Schwächung der Infrastruktur in den Ortschaften.

Leichte Kritik gibt es von Cools auch an der Informationspolitik der Sparkasse. Man habe nur aus der Zeitung von den Plänen erfahren. Bürgermeister Sven Kaiser berichtet in einer Stellungnahme, einen Tag vor der Bekanntgabe der Entscheidung der Sparkasse Krefeld informiert worden zu sein. Er habe aber keine Möglichkeit gehabt, darauf Einfluss zu nehmen. Die Ortsbürgermeister habe er über die Entwicklung informiert. Den Rückzug des Kreditinstituts aus den Ortschaften sieht Gelderns Bürgermeister kritisch. Kaiser: „Selbstverständlich kann ich die betriebswirtschaftlichen Beweggründe der Sparkasse Krefeld nicht beurteilen, dennoch ist die Sparkasse gerade durch ihre Präsenz in der Fläche immer ein Institut gewesen, das in den Ortschaften fest verwurzelt und für die Versorgung der Bewohner und Unternehmen von großer Bedeutung war.“ Auch Kaiser verweist besonders auf die Belange von Menschen, die nicht mehr so mobil sind und für die es schwierig sei, die Geschäftsstelle in Geldern zu erreichen. „Wenn man auch die Gründe für diese Entscheidung nachvollziehen kann, so bedeutet sie unter dem Strich eine Schwächung der Infrastruktur in unseren Ortschaften. Es bleibt abzuwarten, ob die Angebote einer medialen Filiale und der Sparkassen-Bus dies kompensieren können.“