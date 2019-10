Unternehmen und Nachwuchskräfte : Dritte Runde der Straelener Ausbildungsmesse

Straelen In der Bofrost-Halle stellten sich zahlreiche Unternehmen aus der Region vor. Auch Auszubildende berichteten aus der Praxis.

Zum dritten Mal bereits hat in der Bofrost-Halle am Samstag die Messe „AusBildung“ des Vereins „Aus Straelen“ stattgefunden. 65 Aussteller waren vor Ort, um das eigene Angebot an Ausbildungsplätzen zu präsentieren, Kontakte zu Schülern zu knüpfen und letztendlich freie Ausbildungsplätze zu besetzen.

„Das ist wahrscheinlich so, weil viele Jugendliche nicht wissen, was einen bestimmten Ausbildungsberuf ausmacht“, weiß Ingo Thomas, Ausbilder der Fachkräfte für Lagerlogistik und zuständig für die Lagersteuerung bei der Carl Kühne KG (GmbH & Co.) in Herongen. Am Stand mit dabei war Anna Weirich, Auszubildende im zweiten Lehrjahr zur Fachkraft für Lebensmitteltechnik: „Das Schöne daran ist, dass man in allen Bereichen dabei ist. Ich begleite die Gurke vom Feld bis ins Glas. Dazu gehört der Produktionsprozess, die Warenkontrolle, die Konservierung, die Qualitätskontrolle im Labor und vieles mehr“, erklärte sie begeistert. Von der Teilnahme an der Messe verspricht sich das Unternehmen „die ein oder andere Bewerbung mehr“.