Geschäftswelt in der Blumenstadt : Verregneter „Herbstzauber“ in Straelen

Die Besucher in Straelen konnten unter anderem das Gewicht dieses Kürbisses schätzen. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Straelen Die Aussteller ließen sich die Laune nicht verderben. Auf der Kreativausstellung präsentierten Künstler aus der Region ihre Arbeiten.

100 Prozent Regenwahrscheinlichkeit liest man nicht alle Tage im morgendlichen Wetterbericht. Am Sonntag wusste man spätestens nach dem Öffnen der Wetter-App und dem Blick aus dem Fenster, dass man wohl samt Regenschirm über den Straelener „Herbstzauber“ schlendern muss. Eine riesige Regenfront zog nämlich von der Nordsee ausgehend über Nordrhein-Westfalen. Für die zahlreichen Aussteller auf dem Straelener Marktplatz war es eine recht undankbare Situation. Immerhin konnte sich Andrea Detjen vom „art of garden“-Stand über ihren sonntägigen Verkaufsschlager – Regenschirme mit unterschiedlichen Tier- und Naturmotiven für zehn Euro – freuen.

Das Wetter konnte die Laune des Niederländers Theo van der Leer am Stand der Arcener Schlossgärten nicht vermiesen. Er versüßte den Tag einiger Damen, indem er ihnen schicke Blumenanstecker höchstpersönlich anheftete. Am Infopoint von „Aus Straelen“ konnte man für einen Euro am Glücksrad drehen und dabei unter anderem kleine Präsente oder einen Essen-Gutschein im Wert von drei Euro bei Fleischwaren Schreurs gewinnen.

Info Farbenfrohe Schau in den Schlossgärten Nachbarschaft Auch in Arcen findet ein Herbstzauber mit einer Blumen- und Pflanzenshow statt. Er bildet den farbenfrohen Abschluss der Schlossgärten-Saison. Dauer Vom 5. Oktober bis zum 3. November, immer in der Zeit zwischen 10 und 18 Uhr

Bei Schreurs gab es am Sonntag ordentliche Portionen Currywurst mit Brötchen oder warme Frikadellen. Am Stand der Gothaer-Versicherung wartete Maria Trösser darauf, dass Besucher die Anzahl der Walnüsse in ihrer transparenten Tombola schätzten. 199 waren es genau. Seit 1820 gibt es die Versicherungsbank mittlerweile (199 Jahre). Im nächsten Jahr wird also das große Jubiläum gefeiert. Mit von der Partie war unter anderem auch der Förderverein der Kindergartenstätte St. Josef mit Alpenveilchen und Pflaumenkuchen für einen Euro.

Ein Glanzpunkt des Herbstzaubers befand sich im Gebäude über der Volksbank. Dort stellten unterschiedliche Künstler bei der „Handmade“-Kreativausstellung ihre Handarbeiten und Malereien aus. Von Beton- und Glaskunst über Acryl- und Aquarellmalereien bis hin zu Holz- und Näharbeiten war alles dabei.

Besonders beeindruckend waren die plastischen Landschaftsmalereien der freischaffenden Künstlerin Ulla Genzel. Die kleinsten Bilder konnte man schon für zehn Euro erwerben. Ihre größten Kunstwerke gehen für 280 Euro über die Theke. Bei der Frage, wie lange sie für ein Werk in der Größe benötige, antwortete sie: „Ich male ziemlich schnell.“ Die kleineren Bilder auf Leinwand von 20 mal 20 Zentimeter stelle sie in einer Stunde fertig. „Als Künstler muss man effektiv arbeiten. Man ist die Produktion“, so Genzel.

Kreatives war Trumpf bei der Ausstellung in der Volksbank. Foto: Evers, Gottfried (eve)