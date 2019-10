Verbraucherschau in Geldern : Geldern bietet Genüsse aus der Region

Verbraucherschau in Geldern

Obst und Gemüse aus regionalem Anbau konnten die Besucher des Landlebenmarkts in Geldern mit nach Hause nehmen. RP-Fotos (2): Evers. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Geldern Der Bummel beim Landlebenmarkt führte zu frischen Lebensmitteln und Blumen hiesiger Produzenten. Geldern wurde Fairtrade-Town. Am Sonntag zeigten die Autohäuser der Stadt, welche Neuheiten sie zu bieten hatten.

Der Landlebenmarkt in Geldern hat am Samstag zu einem Bummel durch die Innenstadt eingeladen – inklusive frischen Lebensmitteln, Blumen und mehr. Auf dem Marktplatz tummelten sich zahlreiche Besucher, die entweder die Traktoren bestaunten, sich an einem der vielen Essensständen bedienten oder sich mit frischen Blumen, Obst oder Gemüse eindeckten. Die Traktoren kamen zu Beginn der Veranstaltung angefahren und wurden dann rund um den Markt aufgestellt, um besichtigt werden zu können.