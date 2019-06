Kreis Viersen : SPD kritisiert Filialschließungen

Die Filiale an der Löhstraße ist eine der zehn Filialen im Kreis Viersen, die die Sparkasse Krefeld im Frühjahr 2020 schließen will. Foto: Martin Röse

Kreis Viersen Die Pläne der Sparkasse Krefeld wollen die Sozialdemokraten „nicht akzeptieren“.

Der SPD-Kreisverband und die Ortsvereine in Schwalmtal und Nettetal kritisieren die geplante Schließung von Sparkassenfilialen im Kreis Viersen. Die Sparkasse Krefeld hatte angekündigt, im Frühjahr 2020 zehn Filialen im Kreis zu schließen; darunter zwei in Viersen, zwei in Nettetal, eine in Schwalmtal-Amern, eine in Brüggen-Bracht und die Niederkrüchtener Geschäftsstelle.