Schwerer Unfall in Straelen : 40 Tonnen schwerer Lkw steckt auf Kreisverkehr fest

Straelen In Straelen ist ein Lastwagen auf einen Kreisverkehr gefahren und hat sich darauf verhakt. Der Fahrer wurde schwer verletzt, die Bergung mit einem Kran soll vier bis fünf Stunden dauern.

Der Unfall ereignete sich am frühen Montagmorgen, das teilte die Polizei mit. Der 42-jährige Fahrer war mit dem 40-Tonner auf der Dammerbrucher Straße von Venlo in Richtung Straelen unterwegs. An dem Kreisverkehr an der Venloer Straße bog er um 6.24 Uhr aus noch unbekannten Gründen nicht ein, sondern fuhr direkt auf den Kreisel.