Verkaufsoffener Sonntag : Landlebenmarkt und Autoschau am Wochenende in Geldern

Herbstliches Gemüse gibt es beim Landlebenmarkt in Geldern. Foto: Seybert, Gerhard (seyb)

Geldern Nach dem Festakt für die „Fair Trade City“ gibt es auf dem Markt viel zu sehen.

Autoschau und Landlebenmarkt stehen in Geldern am ersten Oktoberwochenende an. Am Samstag, 5. Oktober, gibt es von 10 bis 16 Uhr aber auf dem Landlebenmarkt zudem etwas Besonderes zu feiern. An diesem Tag wird Geldern offiziell zur „Fair Trade City“. Die Betriebe, die dazu beigetragen haben, werden auf dem Markt dabei sein. Neben dem Welt-Laden wird auch die Initiative „Fair Trade City“ mit fair gehandelten Produkten wie Kaffee und Textilien dabei sein und sich vor der Sparkasse präsentieren. Auch der Bücherschrank feiert seinen einjährigen Geburtstag. Das soll ebenfalls gebührend gefeiert werden.

Nach wie vor stehen auf dem Markt gute und leckere Produkte aus dem heimischen Anbau im Mittelpunkt. Herbstliches Gemüse von Wirsing und Porree über Äpfel und Kürbisse, Imkerhonig und Senfspezialitäten dürfen ebenso nicht fehlen wie Herbstblumen und daraus gemachte Gestecke und Dekorationen. Auch ein Korbflechter wird wieder dabei sein und seine Produkte auf dem Markt anbieten.

Einen besonderen Platz bekommen in jedem Jahr auch die schmucken alten und teils sogar historischen Traktoren, die zu Beginn der Veranstaltung laut knatternd angerollt kommen und nicht nur die Herzen der Technikfreunde höher schlagen lassen. Der Landlebenmarkt präsentiert sich in diesem Jahr mit einer lukullischen Weltreise. So werden mediterrane Spezialitäten vom Restaurant „La Piazza Mediterrane“, indische Speisen vom neu eröffneten Lokal „Sagar“ und orientalische Spezialitäten vom Restaurant Rosana angeboten, das im Oktober in Geldern eröffnen wird. Natürlich braucht man auch nicht auf frische Reibekuchen, Kartoffelchips und Grillwürstchen verzichten. Die Veranstalter empfehlen zudem nach dem Essen auch den „Gelderner Kaffee“ aus Fair-Trade-Erzeugung. Ein Karussell für die Kinder rundet den bunten Markt ab.

Der Landlebenmarkt ist eine gemeinsame Aktion des Werberings Geldern mit den Sponsoren Volksbank an der Niers, Sparkasse Krefeld sowie den Stadtwerken Geldern und der Brauerei Diebels.