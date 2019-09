Vorschlag für das neue Bebauungsgebiet am Lüssfeld : BIG will Verkehr über Dreihöfeweg lenken

Veert Die Initiative BIG (Bürger in Geldern) fordert für das neue Bebauungsgebiet am Lüssfeld in Veert eine eindeutige Verkehrsregelung, die nicht weiter zur Belastung der Grunewaldstraße führen dürfe.

