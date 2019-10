Laienschauspiel in Straelen : Großes Bühnenvergnügen in Straelen

Viele Verwicklungen brachte das KLT mit dem Stück „Wunschträume“ ins Forum des Gymnasiums. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)

Straelen Am Wochenende präsentierte das Kameradschaftliche-Liebhaber-Theater Straelen im Forum das Lustspiel „Wunschträume“ der österreichischen Theater- und Drehbuchautorin Beatrice Ferolli. Es gab viele Zuschauer.

„Jeder von uns hat bestimmt schon einmal in Bildern geträumt. Heute werden Sie so einen Traum in Bildern auf der Bühne live verfolgen können.“ So beschreibt KLT-Präsident Johannes Pieper, der Präsident des Kameradschaftlichen Liebhaber-Theaters (KLT) das aktuelle Stück des Ensembles. Es heißt „Wunschträume“ und wurde von der österreichischen Autorin Beatrice Ferolli verfasst.

Alle Plätze im Forum sind besetzt. Der Andrang ist groß. Schauspieler Andre an Mey, an diesem Abend besser bekannt in seiner Rolle als Rechtsanwalt Philip, betritt die Bühne. „Wir sind jetzt gleich in den 50er Jahren“, sagt er und stellt die Geschichte kurz vor. Rechtsanwalt Philip und seine Gattin Gerda erwarten ihren Sohn Robert aus Amerika zurück. Dort hat er Psychologie studiert und behelligt nun Eltern und die zukünftige Ehefrau Charlotte mit seinen Ansichten. Die Familie ist regelrecht schockiert von seinen Aussagen, doch noch mehr wühlt es sie auf zu erfahren, dass der junge Mann seine Dissertation über „Callgirls“ geschrieben hat. Im Zuge der Ereignisse hat Robert einen Wunschtraum. Das attraktive Callgirl Chicky erscheint ihm. Doch nicht nur er, sondern auch die anderen können das Mädchen auf einmal sehen. Das harmonische Familienleben wird auf den Kopf gestellt, und Katastrophen sind programmiert. Gerda und Charlotte versuchen auf skurrile Art und Weise, den Wunschtraum zu beenden. Doch erst ein klärendes Gespräch zwischen den Liebenden Robert und Charlotte lässt das Callgirl von selbst verschwinden, und die Situation wendet sich wieder zum Guten.

Info Nicht nur beim Schauspiel engagiert Geschichte Das Kameradschaftliche Liebhaber-Theater Straelen wurde im Jahr 1881 gegründet. Bühne Jedes Jahr wird eine Frühjahrs- und ein Herbststück geboten. Hinzu kommt ein Weihnachtsmärchen. Aktion Jedes Jahr werden außerdem von den KLT-Aktiven beim Nikolaus-Rundgang Straelener Mitbürger beschert.

Der Vorhang öffnet sich. Ein Wohnzimmer mit altem Kamin, Sofa und einem altmodischen Drehscheiben-Telefon ist zu sehen. Das Publikum applaudiert lachend. Gerda alias Birgit an Mey begeistert die Menge mit ihrem Beitrag zu ulkigen Dialogen. Das Gelächter des Publikums hält weiter an, als Gerda in ohrenbetäubender Lautstärke ihren Sohn „Robert“ ruft und damit Carmen Geiss ernsthafte Konkurrenz macht.

„Wir proben das Stück seit Mai“, berichtet Spielleiter Thomas Meuser. Zweimal in der Woche wurde bei der Awo oder dem Karnevalsverein geprobt. Dieses Jahr habe man sich für ein Lustspiel entschieden. Es sei sehr interessant für alle Beteiligten gewesen, sich mit den 50er Jahren auseinanderzusetzen, so Meuser. „Wir spielen immer Komödien. Es ist wichtig, dass das Publikum Spaß hat und sich erfreut.“