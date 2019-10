Bildende Kunst in Geldern : Herbst-Art im Garten

Bildende Kunst in Geldern

Geldern Am Wochenende konnten Kunstbegeisterte auf dem Grundstück von Renate und Andreas Janicke die Werke von 18 Künstlern bestaunen. Es gab eine große Vielfalt.

An einem leider etwas trüben Herbstsonntag kamen viele Interessierte im Garten der Gelderner Renate und Andreas Janicke zusammmen. Ob in der Scheune, in aufgestellten Pavillons oder im sogenannten „Kleinkunst Atelier“: Der große Garten der Janickes war ein passender Ort für die kreativen Köpfe. Auch der Garten selber besaß schöne Steinskulpturen und hatte eine große Fläche.