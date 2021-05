Bunte Kübel in der Innenstadt von Dinslaken : Mobiler Klima-Wald wächst in der City

Dinslaken Viele Dinslakener wundern sich seit einigen Tagen über die bunten Kübel mit den frisch geplanzten Bäumchen in der Innenstadt. Die Stadt löst das Rätsel jetzt auf.

Der Kleine Klima-Wald zeigt sich in den nächsten Monaten in seinen vielen Facetten. Er beinhaltet zwölf unterschiedliche Bäume, die vor dem Hintergrund der zunehmenden Hitzesommer als robuste und klimaresistente Stadtbäume diskutiert werden. Hierzu zählen Feld- und Spitzahorn, Felsenbirne, Zierapfel, Esche, Gleditschie und Amberbaum. Die Bäume, die sich in ehemaligen Industriemulden befinden, werden nach einem besonderen Konzept unterpflanzt. Themenbereiche von „Strand in der Stadt“ über mediterrane Kräuter bis zur insektenfreundlichen Blumenwiese bespielen die einzelnen Mulden. Zum Einsatz kommen Katzenminze, blühende Gräser, Thymian, Farn oder auch Curry. Blüten und Früchte der Bepflanzungen sollen Tiere anziehen und für eine klimafreundliche Grüngestaltung sensibilisieren.