Haus Karin in Geldern : Senioren feiern mit „De kölsche Tön“

Haus Karin in Geldern

Geldern Dass sie im Karneval die Bühnen des Gelderlandes rocken und sogar schon bis in die Karnevalshochburg Köln eingeladen wurden, ist hinlänglich bekannt. Dass sie aber auch Senioren, Behinderten und Kranken im Sommer viel Freude bringen können, das haben de kölsche Tön nun auch schon im zweiten Jahre bewiesen.

Auf Einladung der beiden Einrichtungen von Haus Karin in Geldern am Westwall und an der Weseler Straße haben „die Tön“ jetzt bewiesen, dass sie sogar ein ganzes Nachmittagsprogramm bestreiten können und vor allem die Besucher emotional mitnehmen.