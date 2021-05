IMI startet Projekt : „Gelderner Kisten“ sollen für grünere City sorgen

Geldern Mitglieder der Ideen- und Mitmachwerkstatt Innenstadt wollen hochwertige Kisten bauen, bepflanzen und in der Innenstadt verteilen. Gefördert wird das Projekt von der Leader-Region.

Mit einer besonderen Aktion meldet sich die Gelderner Ideen- und Mitmachwerkstatt Innenstadt (IMI) zum Frühjahrsbeginn zurück: Die Mitglieder bauen und bepflanzen hochwertige Kisten aus Duglasie-Holz und möchten damit die Innenstadt ein bisschen grüner machen. Wie Ute Stehlmann von der IMI mitteilt, sollen noch im Mai die ersten von insgesamt zehn Kisten zu sehen sein. Geplant sind Standorte am Markt (unter anderem bei Link, den Stadtwerken und IMI selbst) sowie in der Glockengasse an der Coworking-Space. Die Kosten belaufen sich auf rund 2800 Euro, teilt Doris Keuck von der IMI mit. Gefördert wird die Aktion zu 80 Prozent durch Mittel der Leader-Region. Der Rest werde aus eigener Tasche bezahlt.

Zurzeit sind die Werkstattmitarbeiter auf der Suche nach Paten, die sich an der Pflege der Kisten beteiligen. Diese verfügen über ein Bewässerungsreservoir, das von Zeit zu Zeit aufgefüllt werden muss. Als Belohnung dürfen sie sich an der Ernte bedienen: Es gibt Erdbeeren, kleine Tomaten und Kräuter. Ursprünglich sollten sich die Bürger an dem Bau beteiligen, was wegen der Corona-Beschränkungen nicht machbar ist. Marlene Langanki vom IMI-Team: „Verschiedene Bepflanzungsbeispiele zeigen, wie insektenfreundliche und trockenheitsverträgliche Pflanzen ihren Platz in der Stadt haben. Sie sind nicht nur bunt und nützlich für Bienen und Schmetterlinge, sondern bieten auch leckere Anregungen für Hobbyköche und Naschkatzen.“