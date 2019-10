„Forest for Climate“ : Neue Bäume am Neesendyck: Kerken will Ökopunkte sammeln

Foto: dpa Neue Bäume sollen in Kerken gepflanzt werden (Symbolbild).

Kerken Das Projekt „Forest for Climate“ der Schülerunion des Kreises Kleve soll die Gemeinde unterstützen.

Von Christian Kaspers

(chka) „Wir brauchen deutlich mehr Ökopunkte, wenn wir weiter bauen wollen“, sagt Bürgermeister Dirk Möcking bei der Ratssitzung am Mittwochabend im Michael-Buyx-Haus. Dass eine ökologische Aufwertung bei neuen Bauvorhaben stattfinden muss, ist bekannt. Nun sollen konkrete Maßnahmen zur Aufwertung des Kerkener Ökokontos in die Tat umgesetzt werden. Dies geht aus einem mehrheitlich gefassten Beschluss des Gemeinderates hervor. Das Projekt „Forest for Climate“, das von der SchülerUnion des Kreises Kleve ins Leben gerufen wurde, will die Gemeinde dabei tatkräftig unterstützen.

Eine Vorberatung gab es dazu bereits im Bau-, Umwelt und Planungsausschuss der Gemeinde. Dort wurde das Vorhaben der Schüler-Union einstimmig als gut befunden. Ein Manko gebe es derzeit noch: Die Flächen (Weg zwischen Neesendyck 38 und Treekerdyck), auf denen die Bäume der Schüler-Union gepflanzt werden sollen, werden derzeit von Landwirten bewirtschaftet, die die gemeindeeigenen Flächen gepachtet haben. Rainer Hufschmidt (CDU): „Im Grunde begrüßen wir den Antrag der Schüler-Union auch ausdrücklich.“ Bevor die Bepflanzung stattfindet, soll jedoch eine Abstimmung mit den Landwirten erfolgen, bei der die genaue Bepflanzung besprochen wird. Die Bepflanzungen sollen den Arbeitsablauf der Landwirte nämlich nicht beeinträchtigen. Das ist Hufschmidt und seiner CDU-Fraktion besonders wichtig. Dass eine konkrete Abstimmung mit den Landwirten im Vorfeld geschieht, sieht die Beschlussempfehlung auch vor, zeigte der BVK-Fraktionsvorsitzende Bernhard Rembarz auf.

Bürgermeister Dirk Möcking will noch in dieser Woche das Gespräch mit den Landwirten suchen und die Fraktionen im Anschluss über das Ergebnis unterrichten. „Die Landwirte sind eine Größe bei uns in der Region. Wir als Verwaltung haben oft bewiesen, dass wir gesprächs- und kooperationsbereit sind.“

Unterm Strich begrüßen die Fraktionen und Verwaltung das Projekt der Schüler-Union. Bürgermeister Dirk Möcking: „Ich denke, es ist gut, wenn junge Leute ihre Man- und Frauenpower kostenlos einfließen lassen wollen.“ Rembarz von der BVK schließt sich dem an: „Ich finde es grundsätzlich eine sehr, sehr positive Sache, in beiderlei Hinsicht: Einmal, dass wir sehr zügig was tun und ,B’, dass wir den Gemeindehaushalt da auch nicht belasten.“