Gemeinde Kerken und Innogy : Noch für Klimaschutzpreis in Kerken bewerben

Kerken Ehrenamtliches Engagement wird honoriert.

Die Bewerbungsfrist für den Innogy-Klimaschutzpreis der Gemeinde Kerken wurde bis Freitag, 4. Oktober, verlängert. Ziel des Innogy-Klimaschutzpreises ist es, Menschen für den Klimaschutz zu sensibilisieren und die Eigeninitiative hierfür zu fördern. Insgesamt wurden seit 2006 schon mehr als 4000 Projekte ausgezeichnet. Das ehrenamtliche Engagement wird in Kerken mit Sach- und Geldpreisen in Höhe von bis zu 1000 Euro honoriert. Besondere Teilnahmebedingungen gibt es nicht. Privatpersonen sollten in ihrer Bewerbung lediglich nachweisen, dass ihre Projekte der Allgemeinheit zugutekommen und öffentlich zugänglich oder nutzbar sind. Aus den Bewerbungen wählt die Gemeinde Kerken gemeinsam mit dem Unternehmen Innogy die drei überzeugendsten Projekte aus. Für alle Interessierten heißt es jetzt: Fotos, Skizzen oder sonstige Belege zusammenstellen, eine kurze Projektbeschreibung verfassen und alles zusammen bis zum 4. Oktober an die Gemeinde Kerken senden.