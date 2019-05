Klimaschutzpreis ausgeschrieben : Rheurdt prämiert den Klimaschutz

Rheurdt Zusammen mit Innogy belohnt die Gemeinde gute Ideen mit insgesamt 1000 Euro.

Die Gemeinde beteiligt sich erneut am Innogy Klimaschutzpreis. Bürger, Vereine, Firmen oder Institutionen, die sich für die Umwelt engagieren, können sich mit geplanten, begonnenen oder bereits umgesetzten Projekten für den Innogy-Klimaschutzpreis in Rheurdt bewerben. Hierbei soll das engagierte und umweltorientierte Handeln der Teilnehmenden gewürdigt werden.

Ziel des Innogy-Klimaschutzpreises ist es, Menschen für den Klimaschutz zu sensibilisieren und die Eigeninitiative hierfür zu fördern – heißt es auf der Gemeindewebseite. Das ehrenamtliche Engagement werde in der Gemeinde Rheurdt mit Sach- und Geldpreisen in Höhe von insgesamt 1000 Euro honoriert.

„Durch die Aktionen und die Berichterstattung zum Innogy-Klimaschutzpreis im letzten Jahr wurden viele Bürgerinnen und Bürger auf die Themen Klimaschutz und Natur aufmerksam. Auch in diesem Jahr möchten wir deshalb wieder diejenigen würdigen, die sich besonders für die Umwelt einsetzen“, erklärt Bürgermeister Klaus Kleinenkuhnen. „Klimaschutz fängt im Kleinen bei jedem Einzelnen von uns an. Nur mit vereinten Kräften sind Klimaschutz und Klimaanpassung zu erreichen“, so der Verwaltungschef weiter. Zur Beantwortung von Fragen rund um den Bewerbungsprozess steht der Bürgermeister unter der Telefonnummer 02845 963340 oder per E-Mail klaus.kleinenkuhnen@rheurdt.de zur Verfügung.