Rommerskirchen sucht Bewerber für Klimaschutzpreis

Rommerskirchen Engagiertes und umweltbewusstes Handeln soll gewürdigt werden.

Das ehrenamtliche Engagement wird in Rommerskirchen mit Sach- und Geldpreisen in Höhe von bis zu 1000 Euro honoriert. Für alle Interessierten heißt es jetzt: Fotos, Skizzen oder sonstige Belege zusammenstellen, eine kurze Projektbeschreibung verfassen und alles zusammen bis zum 16. November an Gemeinde Rommerskirchen, z.H. Gerda Moritz, Bahnstr. 51, 41569 Rommerskirchen senden. Für Fragen rund um den Bewerbungsprozess steht Gerda Moritz unter 02183 / 800 60 oder per E-Mail an gerda.moritz@rommerskirchen.de zur Verfügung.