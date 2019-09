Fußball : Kreispokal: SV Walbeck sehnt sich nach einem Erfolgserlebnis

Bezirksliga-Schlusslicht SV Walbeck (grüne Trikots) steht am Dienstag in Sevelen vor einer kniffligen Pokalaufgabe. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Gelderland Für viele Fußballer aus dem Gelderland steht eine englische Woche auf dem Programm. Grund ist der Kreispokal, dessen zweite Runde am Dienstag und Mittwoch ausgetragen wird. Insgesamt stehen fünf Begegnungen auf dem Programm, wobei die Teams aus den unteren Spielklassen mit einer Ausnahme jeweils Heimrecht haben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Klaus Schopmans

Die Begegnungen werden im K.o.-Modus ausgetragen, Verlängerung und Elfmeterschießen sind also nicht ausgeschlossen. Bezirksliga-Spitzenreiter TSV Wachtendonk-Wankum tritt erst am Mittwoch, 9. Oktober, beim A-Ligisten GW Vernum an.

SV Sevelen – SV Walbeck (Di., 20 Uhr). Die Rollen sind keineswegs klar verteilt. Der SV Walbeck, seit Sonntag Schlusslicht in der Bezirksliga, tritt jedenfalls nicht als Favorit im Hexendorf an. Da ist der SV Sevelen derzeit besser unterwegs, der am Sonntag mit einem 1:1 den Tabellenführer SV Rindern vom Thron stürzte. Es ist eher unwahrscheinlich, dass die Walbecker in diesem Spiel ihre Negativserie beenden können. „Wir wollen natürlich weiterkommen, ich werde aber auch Spielern aus der zweiten Reihe Gelegenheit geben, sich zu zeigen“, meinte Walbecks Trainer Klaus Thijssen.

TSV Weeze – TSV Nieukerk (Di., 20 Uhr). Das Pokalspiel sollte ursprünglich in Nieukerk stattfinden, wurde aber nach Weeze verlegt, um dort das Flutlicht nutzen zu können. Beide Mannschaften sind in ihren Ligen Aufsteiger und bisher ganz passabel gestartet. Die Weezer mussten allerdings am Sonntag eine herbe 1:6-Niederlage beim VfL Tönisberg einstecken, wogegen die Nieukerker bereits am vergangenen Donnerstag mit 3:1 gegen Arminia Kapellen gewannen. Zu hoch will Nieukerks Trainer Wilfried Steeger diese Begegnung nicht hängen und auch einige Spieler aus der Reserve einsetzen. Für den Gastgeber aus Weeze bietet sich die Gelegenheit, sich nach der jüngsten Pleite ein wenig zu rehabilitieren.

DJK Labbeck/Uedemerbruch – Sportfreunde Broekhuysen (Mi., 19.30 Uhr). Die Sportfreunde haben als einziges Team einen Gegner aus dem Nordkreis. Die Labbecker spielen aktuell in der B-Liga, Gruppe 2, und belegen dort gerade einmal Platz 14. Folgerichtig ist der Tabellenzweite der Bezirksliga klarer Favorit. „Natürlich müssen wir den Anspruch haben, diese Hürde zu nehmen, werden aber nicht leichtfertig in die Begegnung gehen“, meint Broekhuysens Spielertrainer Sebastian Clarke.

SC Auwel-Holt – DJK Twisteden (Mi., 19.30 Uhr). Für den Gastgeber aus Holt läuft es momentan in der A-Liga nicht sonderlich gut, wogegen die Twistedener in der Bezirksliga Anstalten machen, die unteren Tabellenränge zu verlassen. So dürfte diese Begegnung für beide Mannschaften eine gute Gelegenheit sein, sich für die kommenden Aufgaben neues Selbstvertrauen zu holen.