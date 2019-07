Auszeichnung für Schule in Bedburg-Hau : St.-Markus-Grundschule erhält Klimaschutzpreis

Auszeichnung für Schule in Bedburg-Hau

Bedburg-Hau Die Kinder und Betreuer des offenen Ganztages haben auf einer rund 1000 Quadratmeter großen Teilfläche des Schulgeländes einen Garten mit Spielbereichen und Nutzgarten angelegt.

Der Offene Ganztag der Gemeinschaftsgrundschule St. Markus in Schneppenbaum engagiert sich aktiv für den Klima- und Naturschutz. Die Kinder und Betreuer des offenen Ganztages (Ogata) haben auf einer rund 1000 Quadratmeter großen Teilfläche des Schulgeländes einen Garten mit Spielbereichen und Nutzgarten angelegt. Sie sind auch für die Pflege der Anlage verantwortlich. Für dieses besondere Umweltengagement wurde die Gemeinschaftsgrundschule mit dem Innogy-Klimaschutzpreis ausgezeichnet und erhielt ein Preisgeld in Höhe von 1000 Euro.

Peter Driessen, Bürgermeister der Gemeinde Bedburg-Hau, und Dirk Krämer, Innogy-Kommunalbetreuer, haben den Schülern und Betreuern zusätzlich zum Preisgeld eine Urkunde als Anerkennung überreicht. „Klimaschutz ist in der heutigen Zeit wichtiger denn je. Dass sich die Kinder und Jugendlichen dem Thema in unserer Gemeinde widmen und aktiv mit ihren Betreuern daran arbeiten, freut mich sehr. Der Preis geht zu Recht an die St.-Markus-Grundschule“, sagt Peter Driessen.