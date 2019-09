Handball : Schwacher Auftritt des TV Issum in eigener Halle

Issum (n-h) Handball-Landesliga der Männer: TV Issum – VfB Homberg II 24:28 (12:16). Ihr zweites Heimspiel hatten sich die Issumer Männer sicherlich ganz anders vorgestellt – Oliver Cesa hatte vor der Partie den zweiten Heimsieg in Folge als Ziel ausgegeben.

Den Grund für die etwas unerwartete Heimniederlage hatte Cesa schnell ausgemacht: „Wir haben keine gute Einstellung an den Tag gelegt.“ So ging der TVI zwar schnell mit 3:0 in Führung und besaß eine Vielzahl an Chancen, diese auszubauen. Meist scheiterten die Bemühungen des Gastgebers aber an einfachsten technischen Unzulänglichkeiten wie Pass- und Fangfehlern.