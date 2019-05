Nachhaltiges Kerken : Bewerben für den Innogy-Klimaschutzpreis in Kerken

Kerken Bürger, Vereine oder Institutionen, die sich für die Umwelt engagieren, können sich nun mit geplanten, begonnenen oder bereits umgesetzten Projekten für den Innogy-Klimaschutzpreis in Kerken bewerben.

Ziel des Innogy-Klimaschutzpreises ist es, Menschen für den Klimaschutz zu sensibilisieren und die Eigeninitiative hierfür zu fördern. Insgesamt wurden seit 2006 schon mehr als 4000 Projekte ausgezeichnet. Das ehrenamtliche Engagement wird in Kerken mit Sach- und Geldpreisen in Höhe von bis zu 1000 Euro honoriert. „Der Innogy-Klimaschutzpreis wird jährlich für Leistungen verliehen, die in besonderem Maße zur Erhaltung natürlicher oder zur Verbesserung ungünstiger Umweltbedingungen beitragen“, erklärt Innogy-Kommunalbetreuer Frithjof Gerstner. Besondere Teilnahmebedingungen gibt es nicht. Privatpersonen sollten in ihrer Bewerbung lediglich nachweisen, dass ihre Projekte der Allgemeinheit zugutekommen und öffentlich zugänglich oder nutzbar sind.