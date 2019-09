Volleyball : VC Eintracht Geldern startet mit „Trostpunkt“ in die neue Saison

VC Eintracht Geldern startet mit „Trostpunkt“ in die neue Saison

Eintracht-Kapitänin Lisa Harmsen (rechts) wurde nach der Begegnung als „wertvollste Spielerin“ in Reihen der Gäste geehrt. Foto: Markus van Offern

Geldern (mahei) Volleyball-Regionalliga der Frauen: SC Union Lüdinghausen – VC Eintracht Geldern 3:2 (17:25, 25:22, 25:21, 15:25, 15:12). Den Saisonstart haben sich die Geldernerinnen definitiv anders vorgestellt.

Nachdem man die letzte Saison souverän auf dem zweiten Platz der Regionalliga West abgeschlossen hatte, waren die Erwartungen hoch: In Lüdinghausen sollte nach Möglichkeit ein Sieg her. Am Ende stand allerdings nur ein Punkt auf dem Konto des amtierenden Vizemeisters.