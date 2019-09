Handball : Handball-Krimi mit kleinem Happy-End

Straelen/Aldekerk Regionalliga der Frauen: SV Straelen – SG Überruhr 25:25 (15:14). Gastgeberinnen werden für aufopferungsvollen Kampf immerhin mit einem Punkt belohnt. Landesligist TV Aldekerk III kassiert die erste Saisonniederlage.

(terh/CaB) Es war ein Spiel der Emotionen und ein echter Krimi, den die Zuschauer am Sonntagabend in der gut gefüllten Sporthalle am Straelener Schulzentrum zu sehen bekamen. Und das Finale hatte es in sich. 17 Sekunden vor Schluss nahm SVS-Coach Thomas Floeth die dritte und letzte Auszeit. Die Blumenstädter befanden sich zu diesem Zeitpunkt, wie so oft in dieser Partie, in Rückstand und in Unterzahl. Melanie Schumann verließ im Tausch gegen eine zusätzliche Feldspielerin das Tor. Zumindest ein Punkt sollte es nach einer mittelschweren Handballschlacht sein. Und der wurde es auch, weil Nina Pellens Sekunden vor Ultimo den Durchbruch suchte, fand und siebenmeterreif gefoult wurde. Elena Fiedler trat an die Linie und traf zum hochverdienten Ausgleich. Dann war Schluss. 25:25. Der erste Zähler für den SVS in dieser noch jungen Saison war damit in trockenen Tüchern.