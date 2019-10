Straelen : EÜK öffnet seine Türen

Straelen Dass das literarische Übersetzen „eins der wichtigsten und würdigsten Geschäfte in dem allgemeinen Welt­verkehr“ ist, wusste schon Goethe. „Fährmann“, „Brückenbauer“ oder „Fremdenführer“ werden sie auch genannt - die literarischen Übersetzer.

Wer sich einen Überblick über die Arbeit des weltweit größten Arbeitszentrums für diesen Berufsstand verschaffen will, hat am Sonntag, 6. Oktober, von 12 bis 17 Uhr Gelegenheit dazu. Dann nämlich öffnet das Europäische Übersetzer-Kollegium (EÜK) in Straelen seine Pforten in der Kuhstraße 15-19 für die interessierte Öffentlichkeit. Führungen jeweils zur vollen Stunde (12, 13, 14, 15 und 16 Uhr) durch die denkmalgeschützten Häuser vermitteln einen anschaulichen Einblick in die Atmosphäre dieser internationalen Kultureinrichtung und in die Welt der Literaturübersetzung.