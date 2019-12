Was das Kulturjahr 2020 im Gelderland bringt : Mitreißende Klänge und spannende Bilder

Scooter mit Frontmann H.P. Baxter ist 2020 beim Parookaville-Festival. Foto: dpa/dpa, kno

Gelderland Ein Fest der Liebe und Musik in einer Fantasie-Stadt, ein Sprungbrett für junge Bands und eine riesige Freiluft-Galerie: eine Vorschau auf 2020.

Vieles spielt sich draußen ab, manches ist umsonst. Vor allem in den Sommer-Monaten ballen sich die großen Kultur-Veranstaltungen. Doch diese Zusammenstellung enthält auch Saalveranstaltungen.

Parookaville Eine rasante Entwicklung hat das Parookaville-Festival genommen. 2019 eroberte es den Status als größtes Festival für elektronische Musik und eines der fünf größten Musikfestivals insgesamt in Deutschland. Die sechste Auflage in der fiktiven Stadt Parookaville auf dem Gelände des Weezer Flughafens findet vom 17. bis 19. Juli 2020 statt. Es werden wieder rund 85.000 Fans erwartet an diesen drei Tagen voller Klang, Tanz, Frieden und Liebe und, wenn Landgard wieder dabei ist, jeder Menge Blumenschmuck. Armin van Buuren ist bereits zum vierten Mal auf dem Festival dabei. Zu den Headlinern gehört auch Scooter mit Frontmann H.P. Baxxter. Mit Steve Aoki kehrt am Festival-Sonntag einer der beliebtesten DJs unter den Bürgern von Parookaville zurück. Ganz neu ist das Duo Dimitri Vegas und Like Mike. Die zwei Brüder aus Belgien wurden 2015 und 2019 vom Szene-Magazin „DJ-Mag“ zu den besten DJs der Welt gekürt. Weiter neu im Line-up ist „Alle Farben & Friends“. Weitere Acts sind unter anderem Coscmic Gate, Lari Luke und Lost Identity.

Info Informieren auf den Internetseiten Besetzung Über die teilnehmenden Musiker bei Festivals informieren die Veranstalter regelmäßig auf ihren Internetseiten. Adressen www.parookaville.com; www.geldernsein-festival.de; www.kulturraum-niederrhein.de; www.haldernpop.com; www.festivalinzyfflich.de

Von hart bis zart Das Geldernsein-Festival erlebte 2013 seine Premiere. 2018 wurde es wegen Waldbrandgefahr abgesagt. 2020 erlebt das Festival am Holländer See in Geldern seine siebte Auflage. Vom 28. bis 30. August entfalten viele junge Bands ein breites musikalisches Spektrum. Der Festival-Freitag gehört eher den harten Rockklängen. Am Samstag ist von Pop über Funk bis Reggae alles dabei. Der Sonntag ist Familientag. Dann lassen die Musiker ihre Verstärker weg und bieten ein vorwiegend zartes akustisches Programm. Livemusik, originell, quer durch alle Stilrichtungen – das zeichnet das Geldernsein-Festival aus.

Beethoven und mehr Aus Anlass der Landesgartenschau und des 250. Geburtstages von Ludwig van Beethoven lädt die siebte Muziek Biennale Niederrhein 2020 zu „Tiefenwanderungen“ ein. Konzertveranstalter, Komponisten und Musiker der Region haben dazu ein Programm erstellt, das zwischen tiefen Tönen, existenzialistischen Tauchgängen und Ausgrabungen musikhistorischer Kleinode mäandert. Den Auftakt macht eine „Niederrheinische Beethoven-Trilogie“ am Eröffnungswochenende des 29. und 30. August inmitten der Landesgartenschau Kamp-Lintfort. In musikhistorischer Tiefenschärfe denkt sie mit neu bestellten Klangfeldern das Werk des Tonkünstlers, Humanisten und Visionärs Ludwig van Beethoven in Gegenwart und Zukunft weiter. Es folgen bis zum 11. Oktober rund 40 Musikveranstaltungen an Rhein und Maas quer durch alle Genres.

Familiäre Feier Auf dem alten Reitplatz an der Lohstraße in Haldern am Niederrhein findet seit 1984 jährlich das sympathische und atmosphärisch wohltuende Haldern Pop Festival statt. 2020 ist der Termin vom 6. bis 8. August. Unter anderem ist Thees Uhlmann dabei. Die Veranstalter lassen sich nicht von ihrem bewährten Konzept abbringen und belassen das Festival in seiner begrenzten Größe.

Zu den Wurzeln Der Blues ist das Fundament für alles, was heute an Rock- und Popmusik gang und gäbe ist. In Geldern sorgt der Culturkreis Gelderland dafür, dass die Blues-Fans auf ihre Kosten kommen. Anlässlich seines 20. Geburtstags hat der Verein 2020 gleich vier Konzerte im Gasoline Blues Club im Freizeit-Center Janssen, Dieselstraße 3, in Geldern geplant. Am 1. Februar kommt Bernard Allison, am 14. März die Robert Fossen Band und das Ray Stepien Trio, am 16. Mai Thorbjørn Risager und am 28. November Black Cat Biscuit und Muddy What?. Die Konzerte beginnen jeweils um 20.30 Uhr. Am 6. Juni 2020 findet zum 17. Mal das Bluesfestival in Zyfflich statt. Ein besonderer musikalischer Bluesabend ist ab 19 Uhr in der Dorfscheune garantiert.

Die Innenstadt von Geldern wird wieder bunt. Foto: Evers, Gottfried (eve)