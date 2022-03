Klassik in Geldern : Harfenklänge bei der Serenade im Refektorium

Geldern Die Reihe der Serenaden-Konzerte wird am Samstag, 2. April, im Refektorium Geldern fortgesetzt. Ab 19 Uhr ist eine junge Harfenistin aus Italien zu hören.

Teresa Viola (geboren in Foggia am 21. Januar.1999) erhielt ihren ersten Harfenunterricht im Alter von zwölf Jahren. Ab 2012 studierte sie am Konservatorium „U. Giordano“ in Foggia, wo sie 2020 ihren Bachelor cum laude abschloss. Sie studiert Master an derselben Hochschule, setzt ihr Studium derzeit jedoch im Rahmen des Erasmus-Programms an der Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf fort. Auch dank Erasmus studierte sie zuvor in Amsterdam. Sie besuchte Meisterkurse bei Fabrice Pierre in Mailand, Judith Liber in Verona und gewann Preise bei internationalen Wettbewerben wie dem VIII. Concorso di Arpa „M. Tournier“ in Cosenza und dem „Premio Nazionale delle Arti 2019/2020“ in Turin. Darüber hinaus erhielt sie auch Preise für Kammermusik in Trio-Besetzung, wie den Ersten Preis beim XVI Concorso Internazionale „Un Po di note“ in Occhiobello. Außerdem ist sie an Orchesterproduktionen mit verschiedenen Orchestern wie dem „U. Giordano“ Symphony Orchestra und der „Camerata Mediterranea“, mit der sie eine CD aufgenommen hat. Als Harfensolistin war Teresa in Foggia, Napoli, Vicenza, Matera und Grimstad zu hören.