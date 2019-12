Unterstützung : Geld aus Gelsenwasser-Stiftung für Projekte in Issum

ISSUM/KEVELAER Gefördert werden die St.-Nikolaus-Schule und der Kindergarten Arche Noah. 1000 Euro gehen nach Kevelaer.

Mehr Geld für die Arbeit mit Kindern, darüber dürfen sich die St.-Nikolaus-Schule Issum, der integrative Kindergarten Arche Noah in Issum und der St.-Antonius-Kindergarten Kevelaer freuen. Die Förderung kommt aus der Gelsenwasser-Stiftung. Mit dem Bildungs-Projekt „von klein auf“ werden Kindergärten und Schulen unterstützt. Das Bildungs-Projekt geht in das achte Jahr. Seitdem sind 3,22 Millionen Euro geflossen. Schwerpunkte liegen auf den Themen „Sprachförderung“ und „Übergänge erleichtern“ sowie neu auf Umweltprojekten.

Der Arche-Noah-Kindergarten in Issum darf sich über eine Förderung in Höhe von 1050 Euro freuen für das Projekt zur Vorbereitung auf die Grundschule im Kindergarten. Dazu kommt ein Ergotherapeut aus dem Ort in die Kindertagesstätte. „Es geht unter anderem um das Organisieren: Wie packe ich meinen Tornister, wie ordne ich meinen Schulplatz“, erklärt Einrichtungsleiterin Verena Janßen. Es geht aber auch um die Unterstützung der Feinmotorik, ergänzt Andrea Weyers von der Lebenshilfe Gelderland. „Wir beobachten, dass Kinder mehr Unterstützung benötigen, zumal sie schon sehr früh in den Kindergarten kommen. Wir wollen den Kindern gerne eine intensivere Erfahrung anbieten, damit die Feinmotorik unterstützt wird.“