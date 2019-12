Ursache für Feuer unklar : Ehepaar stirbt bei Hausbrand in Geldern

Geldern Ein Ehepaar in Geldern ist durch einen Hausbrand ums Leben gekommen. Das Feuer in dem Einfamilienhaus war laut Polizei aus bisher ungeklärten Gründen in der Nacht zum Montag ausgebrochen.

Das teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Der Brand ereignete sich am Sonntagabend gegen 22.35 Uhr am St.-Adelheid-Weg in Geldern.

Rettungskräfte konnten den 84-jährigen Bewohner zwar zunächst bergen und reanimieren. Er erlag allerdings später seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus.

Seine 73-jährige Ehefrau konnte nur noch tot geborgen werden. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten bis weit in die Nacht an.

(mba/dpa)