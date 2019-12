Wahl in Kerken : Grüne wollen in Kerkens Rat

Kerken Bündnis90/Die Grünen werden bei der Kommunalwahl antreten. Bei der Europawahl kam man ohne kommunalpolitische Präsenz auf satte 23,7 Prozent. Einen eigenen Bürgermeisterkandidaten wird es nicht geben.

Seit 2016 gibt es wieder einen Ortsverband in Kerken. Das Kernteam besteht aus sieben Mitstreitern, bei den regelmäßigen Stammtischen sei der Zuspruch gut. „Nach langer Dursttrecke“, so Beckmann, sei es Zeit für die Rückkehr der Grünen in den Rat. Das Rathaus wolle man dabei aber nicht direkt erobern. Die Grünen werden keinen eigenen Bürgermeisterkandidaten ins Rennen schicken. Beckmann lobt die Arbeit von Dirk Möcking: „Mit dem parteilosen Bürgermeister sind wir bisher gut gefahren. Er ist sehr engagiert und leistet gute Arbeit.“ Themen für die politische Arbeit gibt es aus Sicht der Grünen in Kerken genug. Etwa den Niersexpress. Beckmann ist als Pendler selbst auf den Zug angewiesen, um in sein Büro in Düsseldorf zu kommen. „Jetzt fahre ich natürlich nicht mehr mit dem RE 10, solange er nach Duisburg umgeleitet wird.“ Eine zuverlässige Bahnverbindung, am besten auch klimafreundlich betrieben, sei auf jeden Fall eine Aufgabe für die politische Arbeit. „Auch wenn die Gemeinde selbst nicht zuständig ist, müssen wir von der Basis aus den Druck erhöhen.“