Martini-Schule insektenfreundlicher machen : Grundschüler in Veert bauen Insektenhotel

Die Grundschüler der vierten Klassen in Veert eröffneten das „Martini-Hotel“ für Bienen. Foto: Schule

Veert Unterstützt wurden die Kinder von Pfadfinder Daniel Görtz, der mit seiner Band „Gentlemen on the Road“ ein Benefizkonzert gespielt hatte, und vom Naturschutzbund.

Bei strahlendem Sonnenschein haben Schüler der Sankt-Martini-Grundschule in Veert ein Bienenhotel auf einer frisch angelegten Wildblumenwiese gebaut. Geboren wurde die Idee zu diesem Projekt bereits im vergangenen Jahr. Daniel Görtz, ein engagierter Pfadfinder des Veerter Stammes, hatte mit seiner Band „Gentlemen on the Road“ bei einem Benefizkonzert Geld für die Unterstützung von Bienenprojekten gesammelt. Er sprach Antonia Wagener, Klassenlehrerin der 4a, an, die sofort begeistert von der Idee war und ihre Kollegin Elke Jonat mit ihrer Klasse 4b mit ins Boot holte.

Im Herbst startete die erste Arbeitsaktion: Ein Teil der Wiese vor der Martinischule wurde umgefräst und bienenfreundliche Samen ausgesät. Ein Experte des Nabu half bei der Auswahl des geeigneten Saatgutes für die Bienenwiese, denn nicht jede Pflanze, die üppig blüht, ist auch für Bienen eine Freude.

Vor Kurzem war es dann so weit: Daniel Görtz hatte das Grundgerüst für das riesige Bienenhotel bereits in Eigenregie erstellt und alle Materialien besorgt. Doch bei der Befüllung brauchte es viele fleißige Handwerker. Einen ganzen Schultag lang wurde unter sachkundiger Anleitung an der frischen Luft gewerkelt. Es mussten Löcher in Hölzer gebohrt, Röhren mit Lehm verschlossen und mit Watte gepolstert werden. Alle waren hochmotiviert bei der Sache: „Ich habe noch nie eine Bohrmaschine benutzt. Das ist ganz schön schwer“, rief Josi. „Ich auch nicht“, meinte Lisa, „aber es hat gut geklappt.“ Ganz nebenbei erfuhren sie, warum es wichtig ist, dass die Kanten der Löcher nicht scharf sein dürfen – damit die Bienen sich nicht verletzen. Außerdem müssen die Röhren von hinten geschlossen werden, damit es dem Nachwuchs nicht kalt wird.

Im Klassenraum wurden aus Tontöpfen Nisthilfen für Ohrenkneifer gebastelt und bemalt. Außerdem noch kleine Minihotels in Bienchen-Optik aus alten Blechdosen. So wurde das Thema „Upcycling“ ganz konkret.

Zum Abschluss klopften sich die Kinder der beiden Klassen selbst auf die Schulter. So stolz waren sie, was sie an einem Tag gemeinsam geschafft hatten. Und bei einem waren sich alle einig: Wir haben noch viele Ecken auf unserem Schulgelände, die wir noch insektenfreundlicher gestalten können. Jetzt warten alle ganz gespannt auf die ersten blühenden Blumen als Einladung für die Wildbienen, ihren Nachwuchs im „Martini-Hotel“ einzunisten. Dann können die Kinder ihren Forscherdrang so richtig ausleben.

(RP)