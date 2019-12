Beim Werbering Geldern : Weihnachtsverlosung mit neuem Rekord

Geldern 300 Einkaufsgutscheine im Wert von 4000 Euro wurden in Geldern verlost. Traumreise als Hauptpreis.

In den vergangenen Jahren passten die Gewinncoupons der Gelderner Weihnachtsverlosung in eine große Kiste. Die reichte jetzt nicht. „Wir haben während der Gewinnspiel-Aktion noch Glücks-Coupons nachdrucken lassen“, berichtet Barbara Valkysers, eine der drei Vorsitzenden des Werberings Geldern. „Es sind etwa 60 Prozent mehr Teilnehmer als im letzten Jahr, ein neuer Rekord“, so Geschäftsführer Gerd Lange. Gemeinsam mit Barbara Valkysers hat er die Gewinner ermittelt und per Brief informiert. „Es waren bis jetzt knapp 300 Gewinnmitteilungen mit Gutscheinen unserer Mitgliedsgeschäfte im Werte von rund 4000 Euro“, so der Geschäftsführer weiter. „Aber einen haben wir noch“, fügt Barbara Valkysers lächelnd hinzu.