Weihnachtsverlosung Geldern : Mit dem Werbering nach Singapur oder Sylt

Die Metropole Singapur gehört sicherlich zu den spannendsten Reisezielen auf der Welt. Foto: dpa/dpa, zeh

Der Hauptgewinner der Gelderner Weihnachtsverlosung kann am Tag des Drachenfestes entscheiden, wohin er reisen möchte.

Wer in Geldern im Advent einkauft, kann sich schon einmal Gedanken machen, welches Reiseziel besser zu ihm passt. „Singapur oder Sylt?“, lautet die entscheidende Frage, die der Hauptgewinner der Weihnachtsverlosung des Werberings Geldern für sich beantworten muss. Wie schon in den vergangenen Jahren bietet der Werbering gleich zwei Ziele an. Der Gewinner oder die Gewinnerin darf entscheiden, wohin es gehen soll. Aber nicht nur die Reise wird verlost: Rund 350 Einkaufsgutscheine im Wert zwischen zehn und 50 Euro sind auch zu gewinnen – teilweise schon bei der Zwischenziehung.

In diesem Januar entschied sich die Gewinnerin für die Reise nach New York und verzichtete auf den Strandurlaub auf den Kapverdischen Inseln. Gerd Lange, Geschäftsführer des Werberings Geldern: „Dass es auch in diesem Jahr als Hauptpreis der Weihnachtsverlosung eine tolle Reise geben sollte, das war allen Vorstandsmitgliedern klar. Aber wohin soll die Reise gehen? Spektakulär, schrill, bunt und weit weg, oder lieber klassisch, edel, ruhig und schön im eigenen Lande? So entstand die Idee für den Hauptpreis Singapur oder Sylt.“

Info „After Work Meetings“ mit Livemusik Partys Der Werbering Geldern hat auch einige Veranstaltungen für die Vorweihnachtszeit geplant. Los geht es am Mittwoch, 27. November, ab 18 Uhr an der 250 Quadratmeter großen Eisfläche der Veranstaltung „Geldern – Heiß auf Eis“. mit dem ersten „After Work Meeting“. Dazu gibt es Livemusik mit „Miikado“. Chansons Beim zweiten Meeting am 4. Dezember wird Rachel Montiel erwartet. Aktion Am Sonntag, 8. Dezember, findet in der Gelderner Innenstadt von 13 bis 18 Uhr der letzte Verkaufsoffene Sonntag des Jahres statt. Finale Am Mittwoch, 11. Dezember, geht es in den Endspurt mit der dritten Auflage des After Work Meetings mit der Band „EigenArtig“.

Singapur ist ein Stadtstaat in Südost-Asien in der Größe von Hamburg und bekannt für seine imposante Skyline, die Ausflugsinsel Sentosa mit dem begehbaren Aquarium oder dem Schmetterlingspark oder dem botanischen Garten mit rund 3000 Orchideenarten. Sylt, die friesische Inseln in der Nordsee, steht für lange Strände, Ferienorten, malerische Fischerhäuser mit Reetdach, Sterneküche oder Gosch, Leuchttürme und Häfen.

Die Mitgliedsgeschäfte des Werberings Geldern sowie die Sparkasse Krefeld laden ihre Kunden ab 11. November bis zum Heiligen Abend zur Teilnahme an der Weihnachtsverlosung ein. Karla Leurs, eine der drei Vorsitzenden des Werberings: „Das Mitmachen ist wieder ganz einfach. Bei jedem Einkauf in den rund 80 teilnehmenden Geschäften bekommt man ein oder mehrere Glückslose. Die muss man ausfüllen und in den Weihnachtsbriefkasten im Foyer der Sparkasse am Markt einwerfen. Der leuchtend rote Briefkasten steht bis Heiligabend im Foyer der Sparkasse. Da er auch in den Abendstunden und am Wochenende frei zugänglichen Bereich des Foyers steht, kann man jederzeit seine Gewinnkarten dort einwerfen.“

Wer den Hauptpreis gewinnt und welches Ziel er wählt, das erfährt man am ersten verkaufsoffenen Sonntag im neuen Jahr, 5. Januar 2020, bei der vierten Auflage des Gelderner Drachen- und Feuerfestes. Dort wird der Hauptpreis vor dem großen Umzug gegen 13.30 Uhr im Mittelalterlager beim großen Drachen auf dem Marktplatz übergeben

Der Leuchtturm von Kampen auf Sylt. Auf der Nordseeinsel gibt es idyllische Flecken, im Sommer aber auch Dauerstaus. Foto: Sylt Marketing