Zwei Tote bei Feuer in Geldern : 73-Jährige versuchte aus brennendem Haus zu fliehen

Der Dachstuhl des Hauses ist nach dem Brand zerstört. Foto: Arnulf Stoffel (ast)

Geldern In Geldern hat sich am späten Sonntagabend eine Tragödie ereignet: Ein Ehepaar starb bei einem Feuer in seinem Haus. Die 73-jährige Frau hatte offenbar noch versucht, das brennende Gebäude zu verlassen.