Streetfood-Festival in Dormagen : Feierabendmarkt kommt zurück

Dormagen Das innerstädtische Leben kommt mit großem Schwung zurück: Nach dem Ostermarkt am Wochenende wird es bald ein Comeback des Streetfood- und Feierabendmarktes in der City geben. Die Termine für das gesamte Jahr stehen fest.

„Wir wollen vor dem Rathaus einen echten Platzcharakter schaffen. Die Menschen sollen sich nicht nur schnell-schnell was zu essen holen, sondern vor Ort verweilen, ein Glas Wein oder einen Cocktail trinken, die Musik genießen und zusammenkommen“, so Organisator Dustin Thissen, „das soll ein Treffpunkt für Dormagen werden, ein Termin, zu dem man gerne hingeht.“ Ein wichtiges Element ist die Live-Musik, die es an allen Terminen geben wird. Er und sein Veranstalter-Kollege organisieren seit Jahren bereits Streetfood-Märkte in vielen Städten am Niederrhein. „In Neuss beispielsweise hatten wir auf der Rennbahn 2018 und 2019 jeweils tausende Besucher, genauso in Krefeld oder auch auf der Automeile Höherweg in Düsseldorf“, sagt Pesch. „Die Menschen mögen die Atmosphäre, die tollen Gerichte, die Möglichkeit, in der Woche mal nicht kochen zu müssen. Zum Auftakt am 26. April haben wir ein top Teilnehmerfeld beisammen.“ Auch Stadtmarketing-Leiter Thomas Schmitt freut sich auf die Zusammenarbeit. „Wir wollten den Streetfood-Feierabendmarkt schon lange an den Start bringen, jetzt kann das ganze endlich umgesetzt werden.“ Beginn ist an allen Terminen um 17 Uhr, Ende spätestens um 22 Uhr. Der Eintritt ist frei.