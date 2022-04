Nach zwei Jahren Zwangspause : Osterfeuer sind wieder erlaubt

In diesem Jahr sind Osterfeuer im Gelderland grundsätzlich wieder möglich. Foto: dpa Foto: dpa

Gelderland Zwei Jahre lang mussten Bürger in NRW wegen Corona darauf verzichten: In diesem Jahr darf die Tradition wieder auflodern. Wir haben uns in den Rathäusern im Gelderland umgehört, was beim Beisammensein zu beachten ist.