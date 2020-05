Auf Baugebiet in Straelen : „Gemüseplatz“ wird zum Konzertareal

Auf dem alten Versteigerungsgelände kommt es am Pfingstwochenende zu vier Freiluftveranstaltungen. Mirja Boes, „Gestört, aber geil“, Max Giesinger und Kasalla stehen dort auf der Bühne. Das Publikum sitzt in seinen Autos.

Auf dem Gelände der einstigen Versteigerung soll nach dem Willen der Planer einmal nicht weniger als das zweite Straelener Stadtzentrum entstehen. Doch einstweilen ist es noch nur eine leer geräumte Fläche. Rund 7,5 Hektar zwischen Hans-Tenhaeff-Straße, Großmarktstraße und An der Bleiche warten darauf, neu bebaut zu werden. Ein Bauwerk allerdings wird dort auf dem „Gemüseplatz“ ab Mittwoch in die Höhe wachsen: eine große Bühne. Dort präsentiert die Firma „blue-place – Agentur für Events“ aus Wachtendonk am Pfingstwochenende das „Car’n’Couch“-Concert.

Diese Konzertveranstaltung war 2015 als Aufgalopp zum jährlichen Straelener Stadtfest ins Leben gerufen worden. Ziel war es, namhafte Künstler in die Blumenstadt zu holen und ein jährlich wiederkehrendes Ereignis zu schaffen, das über Straelens Grenzen hinweg eine hohe Bekanntheit erreicht. Mit Künstlern wie Brings, Max Mutzke, Wincent Weiss, Johannes Oerding und Joris wurde „Couch’n’Concert“ von Jahr zu Jahr eine immer festere Größe im Straelener Veranstaltungskalender. 2019 konnte es wegen der Auflösung des veranstaltenden Verkehrsvereins nicht mehr stattfinden, und in diesem Jahr vereitelt die Corona-Pandemie die Wiederbelebung des Straelener Stadtfestes unter dem Namen „Stroelse Sommer“. Die Firma blue-place möchten diese Lücke in diesem Jahr schließen. Ophey nahm Kontakt mit der Voba Wohnbau, der Eigentümerin des „Gemüseplatzes“, auf. Dort sei man von der Idee begeistert gewesen, berichtete er am Montag. Das Straelener Ordnungsamt und das Stadtmarketing seien hilfreich gewesen. Und auch der Kreis als bauordnungsrechtliche Behörde befürwortete das Projekt.