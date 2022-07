Feier : Junge Gartenbauer losgesprochen

Straelen Viele Gäste und Ehrengäste waren bei der feierlichen Veranstaltung in Straelen. Die Veranstaltung wurde traditionsgemäß von der Kreisvereinigung der Gemüse-, Obst- und Gartenbauer Straelen organisiert.

Prüflinge im Zierpflanzenbau: Benjamin Banse (Ausbidlungsbetrieb Ludger Honnen in Geldern), Jos Baumann (Heufs in Straelen), Max Busch (Tom Canders in Straelen), Melina Fischermanns (Bosch in Straelen), Robert Fritscher, Julian Garbe (Tom Canders in Straelen), Anna Heekeren (Johannes Heekeren in Straelen), Annika Horten (Andreas Horten in Krefeld), Alina Happekotte (Blu-Blumen in Kempen), Lea Kappenberg (Christian Bremkens in Geldern), Munira Kayumova (LWK in Straelen), Ben Keysers (van de Meer in Kevelaer), Svenja Kosobutzki (Jungpflanzen Küppers in Wachtendonk), Lukas Louven (Jungpflanzen Küppers in Wachtendonk), Dennis Mill (Johannes Heekeren in Straelen), Denise Naumann (Stefan Mülders in Straelen), Dennis op de Laak (Heufs in Straelen), Niklas Stienen (Thomas Klümpen in Straelen), Konstantin Stöcker (Thomas Viehweg in Issum), Jadwiga Maria Tomala (Georg Hanka in Kempen), Dominic Unkrig (Jungpflanzen Küppers), Lea van Bebber (Marion Küppers-Cremers in Straelen), Niklas Velling (Hubert Janßen in Kevelaer).