Aus dem Schulleben in Kerken : „Echter“ Unterricht und Online-Wettbewerb für Schüler

Der Präsenzunterricht ist nach der Corona-Zwangspause an der Robert-Jungk-Schule in Aldekerk wieder gestartet. Foto: Schule Foto: Schule

Aldekerk Nachdem an der Robert-Jungk-Gesamtschule in Aldekerk zunächst die Zehntklässler und die Oberstufenschüler der Q1 Präsenzunterricht erhielten und die Abiturienten ihre Abiturprüfungen ablegten, können ab dem 26. Mai schrittweise die Kinder der anderen Jahrgangsstufen in einem „rollierenden System“ an einzelnen Tagen wieder zur Schule kommen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken