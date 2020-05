Brand am Kullenweg : Selbstentzündung: Issumer Komposthaufen in Flammen

In Issum geriet am Samstagabend ein Komposthaufen in Brand. Die Flammen zerstörten den angrenzenden Zaun. Foto: Feuerwehr Issum

Issum Wie gefährlich es sein kann wen sich ein Komposthaufen entzündet, zeigte sich jetzt in Issum. Glücklicherweise konnte die Feuerwehr das Übergreifen der Flammen auf die angrenzende Garage verhindern.

Am Samstagabend gegen 21 Uhr wurde die Issumer Feuerwehr zu einem Brand am Kullenweg gerufen. Ein Komposthaufen stand in Flammen. Das Feuer drohte, auf die angrenzende Garage überzugehen. Die Flammen des brennenden Komposthaufens griffen bereits auf eine angrenzende Zaunanlage, sowie auf Bäume und Sträucher über. „Durch das beherzte Eingreifen der Anwohner konnte durch deren Löschmaßnahmen bis zum Eintreffen der Feuerwehr Schlimmeres verhindert werden“, schreibt die Feuerwehr in ihrem Bericht. Mit zwei Strahlrohren wurde das Feuer unter Atemschutz durch Feuerwehreinsatzkräfte endgültig gelöscht. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.