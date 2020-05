Straelen : Randalierer am Straelener Rathaus festgenommen

Randalierer am Straelener Rathaus festgenommen

Am Rathaus von Straelen kam es am Montag zu einem Zwischenfall. Foto: Seybert, Gerhard (seyb)

Straelen Zu einem Zwischenfall ist es am Montagvormittag vor dem Straelener Rathaus gekommen. Wie die Stadtverwaltung dazu weiter mitteilte, randalierte ein unbekannter Mann massiv vor dem Eingang des gegenwärtig aufgrund der Corona-Krise für den Publikumsverkehr geschlossenen Rathauses.

Dabei wurden Fensterscheiben zerstört. Die alarmierten Polizeibeamten konnten den Mann überwältigen und festnehmen. Wegen dieses Vorfalls mussten am Montag alle Termine im Straelener Rathaus abgesagt werden. Auch blieb das Verwaltungsgebäude vollständig, einschließlich der Bereiche Bürgerservice und Soziale Leistungen, geschlossen. Neue Termine konnten an diesem Tag ebenfalls nicht vereinbart werden. Weitere Informationen liegen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht vor. Die Polizei hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen.