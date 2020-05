Brandstiftung in Geldern : Unbekannte zünden Mülltonnen an Adelheid-Schule an

Foto: Christian Breuer

Geldern Wie die Polizei am Montag meldete, haben am Samstag gegen 23.15 Uhr unbekannte Täter mehrere Mülltonnen auf dem Gelände der St.-Adelheid-Grundschule an der Friedrich-Spee-Straße in Brand gesetzt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Mülltonnen standen unmittelbar am Gebäude. Durch die große Hitzeentwicklung barsten die Fensterscheiben der angrenzenden Toilettenräume, so dass das Feuer durch die Lichtschächte auf die Räume übergreifen konnte.