Verkehr in Wachtendonk : Neuer Anlauf für Ortskern-Verkehrsberuhigung

Verkehr in Wachtendonk

Der Haupt- und Finanzausschuss hat die Gemeindeverwaltung Wachtendonk beauftragt, einen Antrag für eine verkehrsberuhigte Zone zu stellen. Dadurch erhofft man sich von der zuständigen Stelle eine rechtlich fundierte Auskunft. Einigen Anwohnern ist Tempo 20 im historischen Ortskern zu schnell.

Schon einige Male war die Verkehrsberuhigung im historischen Ortskern Thema für die Wachtendonker Kommunalpolitiker (siehe Box). Nun schien es so, als sollte ein Schlussstrich gezogen werden. „Auf weitergehende Beratungen zu dem Thema wird verzichtet“, hieß der Beschlussvorschlag für die jüngste Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses. Es kam aber anders.

Zunächst wurde laut Bürgermeister Hans-Josef Aengenendt der Antrag auf Verschiebung in die nächste normale Ratssitzung bei 6:6-Stimmen abgelehnt. Dann wurde, wie in den vorangegangenen Sitzungen zu diesem Thema, kontrovers diskutiert. Und am Ende stand ein Beschluss, beim Kreis Kleve (Straßenverkehrsamt) prüfen zu lassen, ob die Wiedereinführung der verkehrsberuhigten Zone im historischen Ortskern möglich ist. Der Antrag soll nicht zuletzt dazu führen, eine rechtlich fundierte Antwort der zuständigen Stelle zu bekommen.